В Республике Башкортостан фура протащила Ладу с шестью пассажирами два километра. ДТП произошло сегодня утром на трассе Уфа-Оренбург. В аварии пострадала 45-летняя женщина, ей потребовалась помощь врачей.

В Республике Башкортостан фура протащила "Ладу" с шестью пассажирами два километра. ДТП произошло ранним утром 13 февраля на трассе Уфа-Оренбург.Как передает ГТРК "Башкортостан", инцидент произошел в Стерлитамакском районе. В остановившийся на светофоре тягач врезался 32-летний водитель "Лады". Однако это не помешало водителю грузовика продолжить движение. По-видимому, он просто не заметил удара. В итоге легковушка с пассажирами "продолжила движение" в сцепке с тягачем. Пострадала 45-летняя женщина. К ней на помощь пришли медики.Проводится расследование, причины ЧП выяснят автоинспекторы.