В Башкирии полиция задержала мужчину, которые перевозил наркотики с помощью голубей. У него в машине нашли 2 кг марихуаны.

В Башкирии полиция задержала мужчину, который перевозил наркотики с помощью голубей.60-летний мужчина покупал марихуану оптом, а потом распространял мелкими партиями. При этом он сам является наркоманом. Задержали дилера, когда он вез партию запрещенных веществ из Самарской области. При нем было обнаружено 2 килограмма марихуаны.В багажнике у задержанного стояла клетка с голубями. "Он давно разводит голубей и пытался замаскировать свое незаконное предприятие под увлечение птицами", — пояснили РИА Новости в МВД по Башкирии.В отношении уфимца возбуждено дело, он находится под стражей. Голубей передали его знакомому.