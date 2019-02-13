В выставочном центре Экспо-Кама в Набережных Челнах стартует Камский промышленный форум. Мероприятие пройдет уже в четырнадцатый раз. В нем будут участвовать представители 250 организаций из стран зарубежья и 17 регионов РФ, сообщает ГТРК Татарстан.

В выставочном центре "Экспо-Кама" в Набережных Челнах стартует "Камский промышленный форум". Мероприятие пройдет уже в четырнадцатый раз. В нем будут участвовать представители 250 организаций из стран зарубежья и 17 регионов РФ, сообщает ГТРК "Татарстан".Форум продлится до конца февраля. В программе запланированы лекции и семинары по проблемам в сфере топливно-энергетического комплекса и автомобилестроения в регионах и стране в целом. Также обсудят перспективы развития ТОСЭР.Кроме того, чиновники и специалисты отрасли получат возможность заключить ряд выгодных контрактов. Мероприятие пройдет при поддержке президента и правительства Республики Татарстан.