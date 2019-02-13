В Каракасе похищены и убиты двое военных. ЧП произошло в районе Эль-Валье.

В Каракасе похищены и убиты двое военных. ЧП произошло в районе Эль-Валье.Сначала похитители запросили выкуп, однако родственники не смогли собрать нужную сумму. Тогда заложники были убиты, передает ТАСС. Ведется расследование.С начала года в Венесуэле от рук преступников погибли уже семь военнослужащих и полицейских. Каракас занимает второе место в списке самых опасных городов мира. Рейтинг был составлен Гражданским советом по общественной безопасности и уголовной юстиции, который отмечает, что на каждые 100 тысяч жителей Венесуэлы приходится в среднем 111 убийств.Плюс ко всему, Венесуэла в настоящий момент переживает кризис власти. Это еще более усугубляет обстановку в стране.