В Венесуэле вновь прошли митинги. На улицу вышли как сторонники президента Николаса Мадуро, так и оппозиционеры.

В Венесуэле вновь прошли митинги. На улицу вышли как сторонники президента Николаса Мадуро, так и оппозиционеры.Оппозиция готовится к своей политической акции под демократическими и гуманитарными лозунгами. Для поддержки нанимают молодчиков, которые устраивают провокации, перекрывают дороги, конфликтуют с полицией.А тем временем в центре Каракаса можно собрать своих сторонников и под прицелом многочисленных камер и фотоаппаратов красиво поговорить о бедном народе и своем угнетенном положении. Для удобства иностранной прессы даже выстроили два больших помоста. Разогревая толпу, выступают депутаты и оппозиционные политики. Говорят, главным образом, о необходимости гуманитарной помощи и будто бы законности своих претензий на власть.Всем понятно, что это политический аперитив, ведь гвоздь программы — самозваный временный президент Хуан Гуайдо. Он приезжает на мотоцикле. Толпа ликует."Как временный президент и верховный главнокомандующий я призываю вооруженные силы и полицию не препятствовать гуманитарной помощи", — сказал Гуайдо.Звучит политически пафосно, но для армии и полиции — это пустой звук. Они уже подтвердили, что полностью на стороне законного президента страны Николаса Мадуро.Гуайдо объявил, что в бразильском приграничье будет развернут второй гуманитарный пункт, наподобие колумбийского, который уже принял целых шесть грузовиков американской помощи всей Венесуэле. "Нам нужна всякая помощь от всех, кто готов помочь", — говорит индеец. Правда, в чем конкретно нуждаются его соплеменники, он так и не сказал. Ровно, как и Гуайдо. Общие пафосные слова о свободе, которую заслужила их страна, и помощи от прогрессивных режимов, лишь на которую они и могут надеяться. Флаг этого союзника – конечно же, США — здесь же на митинге.Провожают Хуана Гуайдо не менее народно в окружении почитателей. Провожают под немым взглядом законного президента Мадуро. Его сторонники тоже вышли на улицы Каракаса не так далеко от оппозиции. И задача полиции как раз и состояла в том, чтобы политические оппоненты не встретились.Примечательно, что участники акций даже внешне отличались друг от друга. За оппозицию люди явно побогаче, но через слово говорят о том, какие они бедные и как им нужна помощь. За Мадуро люди победнее, но ни слова о каком-то дефиците продуктов или чего-то еще не слышно."Я не очень понимаю, о какой нужде они там говорят, — возмущается женщина. — В магазинах все есть. У меня дома никто не голодает. Поэтому странно просить какую-то помощь от Америки, если у нас нет дефицита".Традиционно много музыки и песен, на сцене проходит конкурс политических кричалок, это ведь молодежный марш. О политике разговоров немного, разве что об акции по сбору подписей против вмешательства во внутренние дела. Здесь опасаются того, что Вашингтон может использовать гуманитарный предлог для вооруженной интервенции."Нас настораживает американская возня у венесуэльских границ, — подчеркивает участник акции. – Они явно с помощью Колумбии хотят создать повод для прямого вмешательства".Чуть позже к манифестантам присоединился и президент. Он призвал сограждан готовится ко Дню всех влюбленных и подумать о тех, с кем будут этот праздник отмечать.Отряды реагирования полиции и национальной гвардии, дежурившие в разных частях Каракаса, периодически выезжали на патрулирование. Все обошлось без их участия. Коктейли Молотова, заготовленные молодчиками, видимо, отложены до новых акций.