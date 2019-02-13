В Венесуэле вновь прошли митинги. На улицу вышли как сторонники президента Николаса Мадуро, так и оппозиционеры.
В Венесуэле вновь прошли митинги. На улицу вышли как сторонники президента Николаса Мадуро, так и оппозиционеры.
Оппозиция готовится к своей политической акции под демократическими и гуманитарными лозунгами. Для поддержки нанимают молодчиков, которые устраивают провокации, перекрывают дороги, конфликтуют с полицией.
А тем временем в центре Каракаса можно собрать своих сторонников и под прицелом многочисленных камер и фотоаппаратов красиво поговорить о бедном народе и своем угнетенном положении. Для удобства иностранной прессы даже выстроили два больших помоста. Разогревая толпу, выступают депутаты и оппозиционные политики. Говорят, главным образом, о необходимости гуманитарной помощи и будто бы законности своих претензий на власть.
Всем понятно, что это политический аперитив, ведь гвоздь программы — самозваный временный президент Хуан Гуайдо. Он приезжает на мотоцикле. Толпа ликует.
"Как временный президент и верховный главнокомандующий я призываю вооруженные силы и полицию не препятствовать гуманитарной помощи", — сказал Гуайдо.
Звучит политически пафосно, но для армии и полиции — это пустой звук. Они уже подтвердили, что полностью на стороне законного президента страны Николаса Мадуро.
Гуайдо объявил, что в бразильском приграничье будет развернут второй гуманитарный пункт, наподобие колумбийского, который уже принял целых шесть грузовиков американской помощи всей Венесуэле. "Нам нужна всякая помощь от всех, кто готов помочь", — говорит индеец. Правда, в чем конкретно нуждаются его соплеменники, он так и не сказал. Ровно, как и Гуайдо. Общие пафосные слова о свободе, которую заслужила их страна, и помощи от прогрессивных режимов, лишь на которую они и могут надеяться. Флаг этого союзника – конечно же, США — здесь же на митинге.
Провожают Хуана Гуайдо не менее народно в окружении почитателей. Провожают под немым взглядом законного президента Мадуро. Его сторонники тоже вышли на улицы Каракаса не так далеко от оппозиции. И задача полиции как раз и состояла в том, чтобы политические оппоненты не встретились.
Примечательно, что участники акций даже внешне отличались друг от друга. За оппозицию люди явно побогаче, но через слово говорят о том, какие они бедные и как им нужна помощь. За Мадуро люди победнее, но ни слова о каком-то дефиците продуктов или чего-то еще не слышно.
"Я не очень понимаю, о какой нужде они там говорят, — возмущается женщина. — В магазинах все есть. У меня дома никто не голодает. Поэтому странно просить какую-то помощь от Америки, если у нас нет дефицита".
Традиционно много музыки и песен, на сцене проходит конкурс политических кричалок, это ведь молодежный марш. О политике разговоров немного, разве что об акции по сбору подписей против вмешательства во внутренние дела. Здесь опасаются того, что Вашингтон может использовать гуманитарный предлог для вооруженной интервенции.
"Нас настораживает американская возня у венесуэльских границ, — подчеркивает участник акции. – Они явно с помощью Колумбии хотят создать повод для прямого вмешательства".
Чуть позже к манифестантам присоединился и президент. Он призвал сограждан готовится ко Дню всех влюбленных и подумать о тех, с кем будут этот праздник отмечать.
Отряды реагирования полиции и национальной гвардии, дежурившие в разных частях Каракаса, периодически выезжали на патрулирование. Все обошлось без их участия. Коктейли Молотова, заготовленные молодчиками, видимо, отложены до новых акций.