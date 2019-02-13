Трагедия произошла в московском элитном медучреждении с руководителем
Техноавиа Сергеем Потрашковым. Стали известны
результаты экспертизы.
Трагедия произошла в московском элитном медучреждении с руководителем
"Техноавиа" Сергеем Потрашковым. Стали известны
результаты экспертизы.
Пациент клиники, где лечились Иосиф Кобзон и другие
знаменитости, скончался на операции в 2017 году. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что причиной стала халатность медиков,
передает Telegram-канал
Mash. Теперь учреждение проверяют следователи.
В ноябре 2017 года 49-летний Сергей Потрашков лег в клинику из-за проблем с дыханием. Врачи нашли полип, который
решено было удалить. Несложное вмешательство проводилось под местным наркозом. Во время операции у пациента прихватило сердце, отекли легкие, нарушилось
кровообращение мозга.
Врачам, лечившим российских звезд, спасти
Потрашкова не удалось. Оказывается, у него был ряд хронических
заболеваний – атеросклероз, дистрофия печени и склероз поджелудочной железы. Медики об
этих диагнозах не знали.
Отметим, что Иосиф Кобзон лечился в указанной клинике несколько лет. Певец перенес
несколько операций и курсов химиотерапии. Врачи поддерживали его состояние долгие годы.
В 2002-м Кобзон постоянно чувствовал недомогание, и обследование выявило рак предстательной железы. 30 августа 2018 года легендарного артиста не
стало. Похоронили его рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.