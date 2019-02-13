Трагедия произошла в московском элитном медучреждении с руководителем Техноавиа Сергеем Потрашковым. Стали известны результаты экспертизы.

Трагедия произошла в московском элитном медучреждении с руководителем"Техноавиа" Сергеем Потрашковым. Стали известнырезультаты экспертизы.Пациент клиники, где лечились Иосиф Кобзон и другиезнаменитости, скончался на операции в 2017 году. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что причиной стала халатность медиков,передает Telegram-каналMash. Теперь учреждение проверяют следователи.В ноябре 2017 года 49-летний Сергей Потрашков лег в клинику из-за проблем с дыханием. Врачи нашли полип, которыйрешено было удалить. Несложное вмешательство проводилось под местным наркозом. Во время операции у пациента прихватило сердце, отекли легкие, нарушилоськровообращение мозга.Врачам, лечившим российских звезд, спастиПотрашкова не удалось. Оказывается, у него был ряд хроническихзаболеваний – атеросклероз, дистрофия печени и склероз поджелудочной железы. Медики обэтих диагнозах не знали.Отметим, что Иосиф Кобзон лечился в указанной клинике несколько лет. Певец перенеснесколько операций и курсов химиотерапии. Врачи поддерживали его состояние долгие годы.В 2002-м Кобзон постоянно чувствовал недомогание, и обследование выявило рак предстательной железы. 30 августа 2018 года легендарного артиста нестало. Похоронили его рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.