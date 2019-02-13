Пенсионерке стало жаль девушку, и она пригласила ее в дом

Пенсионерке стало жаль девушку, и она пригласила ее в домВ Муроме местную жительницу подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце декабря прошлого в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что из её квартиры украли планшетный компьютер.Выяснилось, что некоторое время назад в дверь позвонила молодая девушка цыганской народности, которая попросила денег. Бабушка, пожалев девушку, пригласила её к себе и даже накормила обедом. После ухода гостьи, пенсионерка поняла, что планшет пропал.Правоохранители задержали подозреваемую. Девушка рассказала, что уже успела продать чужую технику, а деньги потратила.Расследование уголовного дела продолжается.