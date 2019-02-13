Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, злоумышленница похитила планшетный компьютер.

Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней безработной местной жительницы. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В конце декабря прошлого в дежурную часть полиции обратилась 70-летняя жительница Мурома. Женщина сообщила, что из её квартиры был похищен планшетный компьютер.Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции пенсионерка рассказала, что некоторое время назад к ней в квартиру позвонила молодая девушка цыганской народности, которая попросила дать ей денег. Потерпевшая, пожалев девушку, пригласила её в жилище и накормила обедом. После ухода гостьи, пенсионерка обнаружила пропажу планшета.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и в начале февраля текущего года задержали подозреваемую в совершении кражи.Фигурантка в содеянном созналась, пояснив, что похищенное имущество продала, а деньги потратила на личные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.