На юге Нигерии не менее 14 человек погибли в давке в штате Риверс, где президент страны Мохаммад Бухари выступал с предвыборной речью. Давка началась после того, как Бухари покинул арену.

На юге Нигерии не менее 14 человек погибли в давке в штате Риверс, где президент страны Мохаммад Бухари выступал с предвыборной речью. О происшествии сообщило местное издание Vanguard.Как уточняется, предвыборный митинг президента проходил на стадионе в городе Порт-Харкорт. Давка началась после того, как Бухари покинул арену, передает РИА Новости. Люди упали и были затоптаны насмерть, пока сторонники партии пытались прорваться сквозь запертые ворота.Представитель больницы в Порт-Харкорте сообщил, что число жертв может измениться. В настоящее время врачи наблюдают за состоянием других пострадавших.16 февраля в Нигерии пройдут президентские выборы, а также выборы в национальную ассамблею.