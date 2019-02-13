«Подозрительными» оказались 10,7 килограмм изделий из мяса

«Подозрительными» оказались 10,7 килограмм изделий из мясаРегиональный Россельхознадзор провел внеплановую проверку в одном из кафе Александрова. Видимо, кому-то из посетителей не понравилось, как там кормят.Сотрудники ведомства обнаружили килограммы мясной продукции без необходимых товаросопроводительных документов, что запрещает Таможенный союз.«Подозрительными» оказались 10,7 килограмм изделий из мяса: тушки цыплят-бройлеров, свиной карбонат, просроченная варено-копченая колбаса. Кроме того, заведение не предоставило декларацию о соответствии, товарные накладные, подтверждающие качество и безопасность продукции и другие документы.Всю некачественную продукцию пришлось изъять, а на владельца кафе завели административное дело и выдали предписание об устранении нарушений.