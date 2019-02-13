Ключи от новых квартир в Санкт-Петербурге получили ветераны афганской войны. В Северной столице живут 84 ветерана боевых действий, которые нуждались в улучшении жилищных условий.

Ключи от новых квартир в Санкт-Петербурге получили ветераны афганской войны.15 февраля исполняется 30 лет с момента окончательного вывода советских войск из Афганистана. В Северной столице живут 84 ветерана боевых действий, которые нуждались в улучшении жилищных условий, сообщает телеканал "Россия 24".Торжественное вручение документов и ключей состоялось в Световом зале здания Смольного. На церемонии присутствовал лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, правительство всего лишь выполнило свой долг перед военными.