В столичном аэропорту Шереметьево буйного пассажира сняли с рейса, отправляющегося в Нью-Йорк. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье Мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

В столичном аэропорту Шереметьево буйного пассажира сняли с рейса, отправляющегося в Нью-Йорк.Полицейские были вызваны на место после того, как иностранный гражданин при посадке в самолет стал ругаться на сотрудников авиакомпании, используя нецензурные выражения. Мужчину доставили в дежурную часть."Мужчина привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", — рассказали РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.По данным МВД, в 2018 году не допустили к полетам на самолетах более 2 тысяч граждан, а сняты с рейсов были более 900 пассажиров.