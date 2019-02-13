Во Владивостоке в школе умер 12-летний мальчик, который потерял сознание на уроке. Врачи пытались реанимировать его более полутора часов. По предварительной версии, у мальчика произошла внезапная остановка сердца.

Во владивостокской школе умер ребенок, которому стало плохо на уроке.Около 13:00 по местному времени в скорую поступил звонок о том, что 12-летний мальчик потерял сознание во время занятий. Скорая приехала через 20 минут, реанимационная бригада прибыла через 40 минут.Как сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова, врачи пытались реанимировать мальчика более полутора часов, но сделать этого не удалось. Ребенок умер. По предварительной версии, у мальчика произошла внезапная остановка сердца.В Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю сообщили, что по факту гибели мальчика проводится проверка. Назначены экспертизы.