С глазу на глаз пройдет встреча в Сочи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. При необходимости главы государств привлекут к беседе профильных министров или кураторов направлений. Это первая встреча Путина и Лукашенко в 2019 году.

С глазу на глаз пройдет встреча в Сочи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. При необходимости главы государств привлекут к беседе профильных министров или кураторов направлений. Это первая встреча Путина и Лукашенко в 2019 году.Сегодня в Сочи день российско-белорусских отношений, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, общение двух лидеров продлится практически целый день, но оно не ограничится одним днем: контакты между Путиным и Лукашенко запланированы и на 14, и на 15 февраля. 13 февраля в Сочи президенты России и Белоруссии обсудят ключевые вопросы отношений двух стран и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщает ТАСС. При этом ранее Минск подчеркивал, что не против введения единой валюты для Союзного государства. Но при этом Лукашенко не хочет давления более крупного экономического партнера и перехода на его правила.На 15 февраля запланирована еще одна встреча Путина и Лукашенко с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.Кроме того, в состав российских переговорщиков с Минском входят помощник президента России Юрий Ушаков, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин и посол России в Белоруссии Михаил Бабич.В конце 2018 года Путин и Лукашенко встречались дважды — 25 и 29 декабря.