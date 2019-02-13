Все этапы производства и хранения еды: родителям, которые с недоверием относятся к комбинатам школьного питания, предоставили уникальную возможность побывать на одной из фабрик. В декабре в Москве в нескольких детсадах произошла вспышка кишечной инфекции. Как установил Роспотребнадзор, источником стал не столичный комбинат питания, а молочная продукция одного из поставщиков в Липецкой области.

Все этапы производства и хранения еды: родителям, которые с недоверием относятся к комбинатам школьного питания, предоставили уникальную возможность побывать на одной из таких фабрик. В декабре в Москве в нескольких детсадах произошла вспышка кишечной инфекции. Как установил Роспотребнадзор, источником стал не столичный комбинат питания, а молочная продукция одного из поставщиков в Липецкой области.Шапочки, халаты, резиновые сапоги — и это только спецодежда. Руки моют трижды: мылом, антисептиком и еще раз антисептиком. После этого — еще один и самый необычный для посетителей этап: обработка обуви щелочью.Стерильность здесь выше, чем в операционных — на кону здоровье детей. Предприятие, где готовят еду для школ, меньше всего напоминает кухню — скорее инновационное производство.Каши и супы варятся в котлах объемом 750 литров. Человек к ним практически не подходит. Весь рецепт занесен в компьютер, машина рассчитывает время готовки, она же добавляет ингредиенты, так что пересолить такой суп невозможно.Чистит овощи тоже машина, специалисты только проверяют качество очистки. Готовые плов, гарниры упаковывают в герметичные пакеты. Цеха сменяют друг друга, вместе с ними меняются зоны. Цвет пола говорит о разной степени санитарной опасности. Красная зона — самая стерильная. Журналистов здесь еще никогда не было."Супы упакованы, подаются на транспортерную линию и отправляются сразу в горизонтальные тиллера — это охладительное оборудование, где продукт будет охлажден до 4 градусов", — объясняет директор по производству комбината питания "Конкорд" Елена Лиэпа.Комбинат — лишь первое звено пищевой цепи. Отсюда еду отправляют в школы, там ее только разогревают. В детские сады, напротив, привозят сырые продукты, их готовят уже на месте. И то, и другое проходит через распределительный центр.- Та продукция, которая подвергается тепловой обработке — мясо, рыба, курица — она здесь отбирается с каждой партии выборочно — три образца.Здесь продукты проверяют еще трижды: при получении, хранении и перед отправкой в детские учреждения. Именно здесь хотели побывать мамы, чьи дети жаловались на еду в детских садах."Да, случился факт заражения детей в нескольких детских садах Юго-Восточного округа. Нами были сразу же предприняты все исчерпывающие меры. Весь этот центр был закрыт — нашим внутренним решением, — потому что тогда не было понятно, где этот источник. Исключать то, что источник мог быть где-то у нас, в тот момент было нельзя", — рассказывает директор комбината питания "Конкорд" Юрий Остюк.Родителям показали все этапы производства и хранения еды."Впечатления, естественно, положительные. Видно, что здесь все обрабатывают — сколько мы проходили процедур мытья рук и всего остального. Понятно, что заботятся о детях. Но как мы подхватили — это уже вопрос другой", — говорит Инга Козлова."Я могу высказать свое личное мнение, неофициально. На производстве непосредственно производителя того же творога или другого продукта не исключен человеческий фактор", — говорит Юрий Остюк.- Поставщик, который является подозреваемым в этом деле, вы с ним работаете?- Сейчас нет! Мы сразу прекратили все договорные отношения с данным поставщиком. Сейчас никакая продукция этого поставщика к нам на предприятие не поступает.На предприятии есть две лаборатории: физико-химическая и микробиологическая. Срок годности, например, творога — 10 дней. Столько же уходит на исследования. В этом случае комбинату приходится доверять производителю. Скорее всего, инфекция содержалась именно в молочной продукции.