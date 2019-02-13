Один человек погиб

Один человек погибНа федеральной трассе М-7 в Судогодском районе произошло страшное ДТП. Ночью 13 февраля водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением на заснеженной скользкой трассе и вылетел на «встречку». Там он столкнулся с легковушкой «Хендай».По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в аварии погиб 38-летний пассажир легковушки. Ещё одного пассажира этой машины 1979 с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водители автомобилей не пострадали.По факту ДТП проводится проверка.