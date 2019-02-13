В торжественной обстановке представительница одной из азиатских стран дала клятву соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

Более года назад вступил в силу закон, затронувший различные направления реализации миграционной политики. В частности, закон предусматривает принятие Присяги иностранцами при вступлении в гражданство Российской Федерации.Церемония принятия иностранными гражданами Присяги Российской Федерации прошла накануне в Судогодском районе Владимирской области.В присутствии начальника ОМВД и сотрудников миграционного подразделения представительница одной из азиатских стран, приобретающая гражданство Российской Федерации, произнесла слова Присяги. Этим она подтвердили свое желание соблюдать Конституцию и законодательство нашей страны, уважать культуру России, ее историю и традиции.Сотрудники полиции пожелали участнице церемонии быть достойным гражданином нашей страны и с честью нести звание Гражданина России.