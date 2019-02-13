В Мексике в тайных захоронениях штата Колима обнаружено 69 человеческих тел. Они обнаружены в Санта-Росе, муниципалитет Текоман. В настоящее время идет работа по генетической идентификации

В Мексике в тайных захоронениях штата Колима обнаружено 69 человеческих тел. Такие данные сообщает местная генеральная прокуратура.Как уточняется, тела обнаружены в Санта-Росе, муниципалитет Текоман. В настоящее время идет работа по генетической идентификации, передает РИА Новости. Федеральное правительство оказывает помощь персоналом и оборудованием для продолжения поисков.Ранее прокуратура сообщала об обнаружении как минимум 11 тайных захоронений в Текомане. Прокурор штата уже встретился с родственниками пропавших без вести, чьи тела могут находиться среди найденных останков.По итогам 2018 года Штат Колима признан самым неблагополучным в Мексике по частоте убийств – 81,09 убийства на 100 тысяч жителей. По информации МВД Мексики, всего в стране насчитывается порядка 40 тысяч пропавших без вести, около 1,1 тысячи тайных захоронений, а в моргах находятся 26 тысячи неопознанных трупов.В конце января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране прекращена война против наркомафии. Правительство не считает своей главной функцией поимку лидеров наркокартелей, а концентрируется на обеспечении общественной безопасности в стране. Речь идет о снижении числа грабежей, убийств и похищений людей.Война с преступностью началась в Мексике в 2006 году во времена правления президента Фелипе Кальдероне. Тогда армейские части участвовали в операциях против наркомафии, была реформирована федеральная полиция. Президент Кальдероне объявил охоту на главарей мексиканского преступного мира. Эту войну продолжил и Энрике Пенья Ньето – преемник Кльдерона на посту главы государства. При нем были ликвидированы или арестованы многие знаменитые наркобароны, в том числе глава картеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка. Суд над ним происходит в США.