Приземлившийся в аэропорту Воронежа пассажирский самолет не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме из-за толстого слоя снега и застрял.

Приземлившийся в аэропорту Воронежа пассажирский самолет не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме из-за толстого слоя снега и застрял. В итоге лайнер авиакомпании "Руслайн" пришлось возвращать на рулежную дорожку при помощи тягача, рассказал "Интерфаксу" информированный источник в службах аэропорта. Пострадавших из-за инцидента нет.Между тем представитель воронежского аэропорта сообщила РИА Новости, что после посадки самолет занесло при заруливании из-за гололедицы."Ситуация вполне штатная, она произошла на рулежной дорожке, когда уже самолет подруливал к стоянке, просто идет ледяной дождь, очень скользко, и он немного траекторию заруливания нарушил", — объяснила собеседница агентства.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Наталья Щадных(все о хлебе) (@nataliashchadnykh) 12 Фев 2019 в 10:12 PST"Сегодня я должна была улететь в командировку на предприятие, но увы из-за халатности даже не знаю кого, нас эвакуировали из чистого поля, так как самолёт при взлёте занесло из-за покрытой льдом взлетной полосы и его вынесло в чистое поле в сугроб", — уточнила одна из пассажирок.