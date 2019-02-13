Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублейВ Юрьев-Польском местного жителя обвиняют в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В ноябре прошлого года между пьяным мужчиной и компанией молодых людей, отдыхавших на улице, возник конфликт. Сильно разозлившись, обвиняемый подошел к стоявшему неподалеку автомобилю и несколько раз ударил по кузову, оставив вмятины. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.47-летняя хозяйка машины обнаружила повреждения и незамедлительно обратилась в полицию. Правоохранители быстро задержали злоумышленника. Он во всем сознался.Материалы уголовного дела направлены в суд. Материальный ущерб мужчина возместил в полном объеме.