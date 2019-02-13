Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы

Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмыЮрьев-Польский районный суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, сообщает прокуратура.Мужчина совершил действия сексуального характера, пользуясь беспомощным состоянием четырёх потерпевших, не достигших 12-летнего возраста.Кроме того, он виновен в совершении развратных действий, совершенных без применения насилия в отношении 2-х лиц, не достигших 14-летия.Мужчину приговорили к 12,4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.