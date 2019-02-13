Блогер Лена Миро прокомментировала скандал, поднявшийся после того, как в Сети появилась запись разговора о якобы финансовом сговоре магистра интеллектуальной игры Что? Где? Когда? Александра Друзя с главным редактором шоу Кто хочет стать миллионером? Ильей Бером. Лена убеждена, что в любом случае эта шумиха пошла на пользу Первому каналу, и объяснила почему.

Блогер Лена Миро прокомментировала скандал, поднявшийся после того, как в Сети появилась запись разговора о якобы финансовом сговоре магистра интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" с главным редактором шоу "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером. Лена убеждена, что в любом случае эта шумиха пошла на пользу Первому каналу, и объяснила почему.На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро дала понять, что знает о телевизионной кухне не понаслышке. "Я вас спрошу: вы реально верите, что хоть что-то, что показывают вам на голубом экране, является правдой? Нет, серьезно, вы в это верите?! Вы верите припадкам Дмитрия Киселева? Истерике Ирады Зейналовой? Профессионализму Малышевой? Тестам ДНК Андрея Малахова?А, может, вы верите в экстрасенсов, устраивающих битву? Или в искренность отношений в публичном доме 2? Можно ли верить хоть чему-нибудь, что показывают с экрана?" – обратилась к читателям Лена Миро.Затем она сама себе ответила: "Ну, верить в это могут лишь слабоумные. Гузеева и Сябитова вам подтвердят, когда читают сценарий, кого и с кем следует вывести под ручку в финале программы". Лена Миро убеждена, что для всех, "кто хоть немного умнее", очевидно, что "все в телевизоре – по сценарию". Блогер объяснила, что телевизионщики пойдут на что угодно ради рейтингов."В телевизоре маму родную *** (аналогично "произвести половой акт". – Прим.ред.)в прямом эфире ради рейтингов. Рейтинг программы – это хлеб с маслом, зарплата, огромные деньги, популярность и возможность много и много зарабатывать ничего не делая. Любой скандал – это рейтинг", – "раскрыла глаза" своим читателям Лена Миро.Она не стала обелять или очернять и Илью Бера. Блогер поделилась своими мыслями насчет этой ситуации: "Уверена, сговор был. Скажу больше – схема рабочая, использованная, как я понимаю, множество раз. Как уверена и в том, что все, что вы видите в телевизоре, тот же самый сговор – ради рейтингов или по сценарию. Илья Бер разменял Друзя на рейтинг. Мог бы подставить Иванова, Петрова и Сидирова. Но Друзь – не Иванов-Петров, Александра знают, а значит и скандальчик для рейтинга будет намного полезнее".Лена Миро жестко заключила: "Вот так вот, дорогие мои любители ходить в телевизор – любого из вас ради рейтинга могут ***(аналогично "произвести половой акт". – Прим.ред.)в прямом эфире".