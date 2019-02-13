Администрация социальной сети ВКонтакте, принадлежащей холдингу Mail.Ru Group, готовит обращение в суд в связи с работой стороннего сервиса SearchFace. Он реализует поиск пользователей соцсети, используя в качестве запроса их фотографию.

Администрация социальной сети "ВКонтакте", принадлежащей холдингу Mail.Ru Group, готовит обращение в суд в связи с работой стороннего сервиса SearchFace. Он реализует поиск пользователей соцсети, используя в качестве запроса их фотографию.Как заявил ТАСС представитель "ВКонтакте", деятельность SearchFace нарушает правила социальной сети и права пользователей. "Для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории", — приводит его слова агентство. Главная проблема в том, что SearchFace не запрашивает у пользователей, по чьим профилям с фотографиями осуществляет поиск, разрешения на использование их личных данных.Интернет-издание TJournal написало о появлении нового сервиса накануне, подтвердив экпериментально работоспособность алгоритма SearchFace. Разработчики, которые пока предпочитают сохранять анонимность, говорят: их цель — не заработать (сервис работает бесплатно), а изучить возможности созданного алгоритма. Известно, что сайт на домене searchface.ru был зарегистрирован в конце ноября 2018 года, а данные о его владельце скрыты.Аналогичный SearchFace сервис FindFace, созданный стартапом NtechLab, появился около трех лет назад. Он также позволял, загрузив фото, найти похожих людей в соцсети "ВКонтакте", и моментально стал популярным — число пользователей достигло миллиона человек. Затем NtechLab стали сотрудничать с властями Москвы: основанная на их алгоритме система была подключена к городской системе видеонаблюдения и помогала, сверяясь с базами данных, устанавливать личность человека, пол и возраст. За два месяца испытаний технология распознавания лиц помогла задержать шестерых преступников, находившихся в федеральном розыске.Аналогичные системы крайне популярны в Китае, где власти активно внедряют цифровые технологии в борьбу не только с криминалом, но и просто с антисоциальным поведением. Компании, чьи технологии задействованы при этом, отлично зарабатывают на государственных контрактах.