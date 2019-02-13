За месяц губернатора 3395 раз упомянули в СМИ

За месяц губернатора 3395 раз упомянули в СМИГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин попал на 7 строчку рейтинга глав регионов Центрального федерального округа и на 41 место среди всех российских губернаторов. Об сообщает .В январе 2019 года Владимира Сипягина упоминали в СМИ 3395 раз. Его медиаиндекс (показатель оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг объекта) составил 12593,4 единиц.В этот раз в медиарейтингах глав регионов и председателей законодательных органов власти субъектов РФ губернатор обошёл спикера областного ЗакСобрания. Владимир Киселев попал на 65 место с медиаиндексом 222,0.