Губернатор считает, что нельзя из нарушителя делать героя

Губернатор считает, что нельзя из нарушителя делать герояВладимир Сипягин решил не оставаться в стороне и выразить свою позицию по поводу инцидента, произошедшего по дороге в Вязники.Напомним, в соцсети попало видео, на котором патрульная машина ГИБДД, сопровождающая губернатора Владимирской области, едва не спровоцировала серьезную аварию. Водитель, у которого возник конфликт с сотрудниками ДПС, написал заявление в полицию. Госавтоинспекторов отстранили от работы.«Нельзя из нарушителя делать героя. Он демонстративно нарушил правила, позволил себе оскорбления власти и распространил видео о своём правонарушении. С абсолютной уверенностью в своей безнаказанности! Это очень тревожные сигналы для общества», - пишет Владимир Сипягин.По словам губернатора, если сегодня водитель демонстрирует пренебрежение к представителям власти, то неизвестно, как он поведёт себя по отношению к остальным участникам дорожного движения.«На видео слышно, как нарушитель и его пассажир оскорбляют сотрудников правоохранительных органов ещё до того, как в объектив их регистратора попал сопровождаемый ими автомобиль администрации, - продолжает Сипягин, - Вседозволенность опасна. Мы понимаем, что после появления ролика у его автора могут появиться подражатели. Инцидент не должен стать прецедентом. В обществе, где нет уважения к закону, граждане беззащитны».