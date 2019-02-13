Губернатор подписал новый законопроект

Губернатор подписал новый законопроектГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал о порядке формирования представительных органов муниципальных районов и избрании глав муниципальных образований. Теперь депутаты могут отменить прямые выборы мэра и самостоятельно назначать главу администрации. Скорее всего, это будет происходить с помощью конкурса.Получается, что с 2020 года во Владимире не будет разделения на главу города и сити-менеджера. Все управленческие функции перейдут к мэру, то есть к главе администрации.