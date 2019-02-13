Вот уже несколько дней во Владимире идет мокрый снег, на улице оттепель, а ночью температура воздуха понижается, из-за чего к утру дороги покрываются льдом. Столь переменчивая погода может ..

Вот уже несколько дней во Владимире идет мокрый снег, на улице оттепель, а ночью температура воздуха понижается, из-за чего к утру дороги покрываются льдом. Столь переменчивая погода может привести к возникновению серьезных ДТП.Управление гражданской защиты просит всех участников дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах:при управлении автомобилем, двигайтесь со скоростью, позволяемой состоянием дороги;старайтесь избегать любых маневров, а особенно с выездом на «встречку»;при управлении машиной на скользкой дороге все движения должны быть плавными;заранее снижайте скорость, подъезжая к остановкам автобусов и пешеходным переходам;увеличьте дистанцию до движущейся впереди машины;будьте особо осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей, где дорожное полотно обычно промерзает быстрее всего.Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть только по «зебре» и на зеленый свет. Убедитесь, что вас пропускают и только потом начинайте идти через дорогу.В случае возникновения происшествий вызывайте экстренные оперативные службы - «112».