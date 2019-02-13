С этими диагнозами на больничный ушли 66 человек

С этими диагнозами на больничный ушли 66 человекЗа прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировали 13389 случаев острых респираторных вирусных инфекций, среди заболевших - 8295 детей. Эпидпорог превышен на 32,3%.Во Владимире превышение эпидпорога составило 44,7%. Заболели 5088 человек, среди них 3280 детей29 жителей области заразились гонконгским гриппом, 37 заболевшим диагностировали свиной грипп. Также по региону «гуляют» вирусы парагриппа и РС-инфекции.Высокий уровень заболеваемости отмечают в 7-ми административных округах: во Владимире, в Юрьев-Польском районе, в Кольчугинском районе, в Ковровском районе, Судогодском районе, в Радужном и Муромском районе.Школьников продолжают отправлять на карантин. На прошедшей неделе 2019 года занятия ограничили в 2-х классах в школе №38, 1 классе в школе №2, 1 классе в школе №14.