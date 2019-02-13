На ковер выйдут не только дзюдоисты-полицейские, но и «гражданские» спортсмены

На ковер выйдут не только дзюдоисты-полицейские, но и «гражданские» спортсменыВо Владимире стартовал XIII Всероссийского турнира по дзюдо. Его устраивают в память Героя России, генерал-полковника милиции Ивана Голубева. В этом году турнир посвятили 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.Соревнования имеют «мастерский» статус, причём, на ковер выйдут не только дзюдоисты-полицейские, но и «гражданские» спортсмены. На этот раз в областной столице, наряду с хозяевами турнира, выступят более 100 спортсменов из разных уголков - Ингушетии, Калужской, Орловской, Московской и Ленинградской областей.«Владимир - город с крепкими спортивными традициями, где выросли и получили «путёвку в жизнь» многие выдающиеся спортсмены. Я желаю всем участникам честной борьбы и заслуженных побед, а болельщикам - ярких впечатлений», - поприветствовал всех сити-менеджер Владимира Андрей Шохин.