Несколько обманутых вкладчиков обратились в полицию

Несколько обманутых вкладчиков обратились в полициюВо Владимире уголовное дело завели в отношении Некоммерческой Организации Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый домЪ». Внимание на неё обратили после нескольких заявлений обманутых вкладчиков.Организация брала деньги у новых членов кооператива, а платила им за счёт средств граждан, вложившихся в пирамиду позднее. При этом у фирмы не было инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности.«Финансовый домЪ» исключили из членов СРО, признали банкротом. 8 обманутых вкладчиков обратились в полицию с заявлением, чтобы привлечь руководителей организации к уголовной ответственности.