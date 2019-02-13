С начала зимнего собрали свыше 220 тысяч тонн снега

С начала зимнего собрали свыше 220 тысяч тонн снегаВо Владимире идет сильный снегопад, поэтому на уборку города направили дополнительную рабочую силу и технику.С самого утра на расчистку дорог и общественных пространств вышли 73 рабочих ручной уборки и 63 спецмашины.На городскую снежную свалку каждый день привозят по 300 самосвалов снега, а во время сильных снегопадов число рейсов может доходить до 500. Машины приезжают на полигон раз в 3-5 минут, снег выгружают, после чего трамбуют бульдозерами. С начала зимнего сюда привезли свыше 220 тысяч тонн снега.В мэрии напоминают, что замечания или жалобы, связанные с качеством зимней уборки, можно высказать по телефону «горячей линии» управления ЖКХ: 53-26-30, а также по круглосуточным номерам Единой дежурно-диспетчерской службы: 05 или 53-11-48.