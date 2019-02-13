В УФСИН подтвердили «голодный бунт» с целью шантажа

В УФСИН подтвердили «голодный бунт» с целью шантажаТрое заключённых Владимирского централа объявили голодовку. В УФСИН подтвердили этот факт, подчеркнув, что действия осуждённых носят «демонстративно-шантажный характер». В ведомстве считают, что голодовка вызвана несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации тюрьмы.30 января один из заключённых пообщался на личном приёме со старшим помощником Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Леонидом Смирновым и омбудсменом Людмилой Романовой. По информации ведомства, в ходе приёма собеседникам удалось решить все вопросы.В сообщении УФСИН также сообщается, что голодовку объявили заключённые, осуждённые за изнасилования и убийства. Состояние их здоровья контролируют врачи, а все обращения, поступающие от осуждённых, их адвокатов или родственников рассматривают в установленном законом порядке.