В УФСИН подтвердили «голодный бунт» с целью шантажа
В УФСИН подтвердили «голодный бунт» с целью шантажа
Трое заключённых Владимирского централа объявили голодовку. В УФСИН подтвердили этот факт, подчеркнув, что действия осуждённых носят «демонстративно-шантажный характер». В ведомстве считают, что голодовка вызвана несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации тюрьмы.
30 января один из заключённых пообщался на личном приёме со старшим помощником Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Леонидом Смирновым и омбудсменом Людмилой Романовой. По информации ведомства, в ходе приёма собеседникам удалось решить все вопросы.
В сообщении УФСИН также сообщается, что голодовку объявили заключённые, осуждённые за изнасилования и убийства. Состояние их здоровья контролируют врачи, а все обращения, поступающие от осуждённых, их адвокатов или родственников рассматривают в установленном законом порядке.