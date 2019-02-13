На протяжении нескольких месяцев зрительская аудитория с нетерпением ждала, когда Егор Крид сможет сделать свой выбор выбор на шоу Холостяк. Певец остановил взор на модели и актрисе Дарье Клюкиной. Правда, их роман оказался фикцией. И Алену Водонаеву это очень возмущает.

На протяжении нескольких месяцев зрительская аудитория с нетерпением ждала, когда Егор Крид сможет сделать свой выбор выбор на шоу "Холостяк". Певец остановил взор на модели и актрисе Дарье Клюкиной. Правда, их роман оказался фикцией. И Алену Водонаеву это очень возмущает.Алену, как и многих, волнует вопрос: как девушка из Свердловской области с дефектом речи буквально за пару лет сделала карьеру на ТВ, а теперь выходит замуж за миллионера."Никто не исключает возможности, что они с женихом познакомились в коридорах съемочных павильонов ТНТ, где он кормил ее с рук бутербродами из буфета для персонала, а она жаловалась ему на тяжелый характер "Холостяка № 1", – говорит Водонаева. – Но нет, я в это не верю. История Золушки из Карпинска скорее напоминает некую продажу раскрученного товара. Когда супруг занимает высокую должность на телеканале, есть огромный соблазн построить карьеру телеведущей. Страсть к известности – очень мощный вирус, который поражает, как правило, быстро и надолго. Так что не исключено, что скоро мы увидим Дарью в роли ведущей на ТНТ".Напомним, что победительницу шестого сезона самого романтичного шоу страны "Холостяк" многие обвиняют в том, что она пришла на проект не за любовью, а за пиаром. С каждым выпуском "Холостяка" число подписчиков у девушки Instagram увеличивалось и перевалила в итоге за два с половиной миллиона. И теперь Даша каждый месяц только на рекламе "поднимает" более миллиона рублей.У недоброжелателей Дарьи хватает причин подозревать ее в неискренности. "Сначала Клюкину ненавидели зрители пятого сезона "Холостяка", где она отказала Илье Глинникову в ответ на его трогательное признание в любви. И когда поклонники шоу вновь увидели Клюкину на проекте с Кридом, у многих закралось такое чувство, что Дарью поразил-таки синдром "Дома-2" и она жаждет строить любовь на глазах у миллионов. Теперь выяснилось, что к тому моменту, когда Дарья в программе приняла кольцо от Крида, она уже была знакома с Владимиром Чоповым, за которого сейчас собралась замуж", – цитирует Водонаеву журнал