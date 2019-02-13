Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает актуальным вопрос введения налога для крупных международных интернет-компаний. Они работают в Европе и России, но при этом не несут фискальной нагрузки, заявил председатель нижней палаты на встрече с главой Национального совета Словакии Андреем Данко.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин считает актуальным вопрос введения налога длякрупных международных интернет-компаний. Они работают в Европе и России,но при этом не несут фискальной нагрузки, заявил председатель нижнейпалаты на встрече с главой Национального совета Словакии Андреем Данко.Вопрос о необходимости введения налога, в том числе для Google и Facebook,первым поднял словацкий парламентарий. Вячеслав Володин согласился, чторазвитие цифровых технологий требует регулирования законодательства.Спикер Госдумы заметил, что эту непростую тему уже несколько лет изучаюти во французском парламенте."Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер", – подчеркнул Володин.Данко сообщил, что обсуждал эту тему с главой австрийского парламента Вольфгангом Соботкойи намерен поднять ее на грядущей встрече председателей парламентовЕвропы.Володин пообещал поддержку российских законодателей и отметил,что депутаты Госдумы также готовы принять участие в обсуждении. "Чтобынаша позиция также была услышана", – сказал председатель нижней палаты.Поего словам, речь идет не только о налоговой политике, но и о целомспектре задач, которые необходимо решать с совершенствованием цифровыхтехнологий. Володин отметил, что регулирования требуют вопросыкибербезопасности, хранения и защиты данных пользователей Сети."Каждаястрана должна уделять этому внимание, но так как базы данных находятсявне наших стран, это не может не беспокоить нас", – пояснилзаконодатель.Спикер Госдумы не исключил, что эти темы будут обсуждаться в рамках очередного совещания спикеров парламентов стран Евразии.АндрейДанко, в свою очередь, выразил надежду, что следующая беседа сВячеславом Володиным будет еще более продолжительной. Встреча двухспикеров запланирована на июнь, она пройдет в рамках Международного форума развития парламентаризма.Напомним, ранее председатель нижней палаты думскому комитету по безопасности пригласить представителя Googleна Охотный Ряд для обсуждения нарушений российской Конституции.Причиной стало отражение Крыма на картах, разработанных корпорацией, какукраинской территории.