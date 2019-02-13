Спикер
Госдумы Вячеслав Володин считает актуальным вопрос введения налога для
крупных международных интернет-компаний. Они работают в Европе и России,
но при этом не несут фискальной нагрузки, заявил председатель нижней
палаты на встрече с главой Национального совета Словакии Андреем Данко.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин считает актуальным вопрос введения налога для
крупных международных интернет-компаний. Они работают в Европе и России,
но при этом не несут фискальной нагрузки, заявил председатель нижней
палаты на встрече с главой Национального совета Словакии Андреем Данко.
Вопрос о необходимости введения налога, в том числе для Google и Facebook,
первым поднял словацкий парламентарий. Вячеслав Володин согласился, что
развитие цифровых технологий требует регулирования законодательства.
Спикер Госдумы заметил, что эту непростую тему уже несколько лет изучают
и во французском парламенте.
"Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер", – подчеркнул Володин.
Данко сообщил, что обсуждал эту тему с главой австрийского парламента Вольфгангом Соботкой
и намерен поднять ее на грядущей встрече председателей парламентов
Европы.
Володин пообещал поддержку российских законодателей и отметил,
что депутаты Госдумы также готовы принять участие в обсуждении. "Чтобы
наша позиция также была услышана", – сказал председатель нижней палаты.
По
его словам, речь идет не только о налоговой политике, но и о целом
спектре задач, которые необходимо решать с совершенствованием цифровых
технологий. Володин отметил, что регулирования требуют вопросы
кибербезопасности, хранения и защиты данных пользователей Сети.
"Каждая
страна должна уделять этому внимание, но так как базы данных находятся
вне наших стран, это не может не беспокоить нас", – пояснил
законодатель.
Спикер Госдумы не исключил, что эти темы будут обсуждаться в рамках очередного совещания спикеров парламентов стран Евразии.
Андрей
Данко, в свою очередь, выразил надежду, что следующая беседа с
Вячеславом Володиным будет еще более продолжительной. Встреча двух
спикеров запланирована на июнь, она пройдет в рамках Международного форума развития парламентаризма.
Напомним, ранее председатель нижней палаты думскому комитету по безопасности пригласить представителя Google
на Охотный Ряд для обсуждения нарушений российской Конституции.
Причиной стало отражение Крыма на картах, разработанных корпорацией, как
украинской территории.