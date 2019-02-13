Кто говорит свекла, кто говорит свёкла, - обратился к сенаторам глава российского правительства Дмитрий Медведев во время обсуждения проблем семеноводства в Совете Федерации. - Я всегда считал, что вроде свекла, но на самом деле правильно говорить свёкла.

"Кто говорит свекла, кто говорит свёкла, — обратился к сенаторам глава российского правительства Дмитрий Медведев во время обсуждения проблем семеноводства в Совете Федерации. — Я всегда считал, что вроде свекла, но на самом деле правильно говорить свёкла".Впрочем, вопрос, как правильно ставить ударение в слове свёкла, был не самым главным, отмечает РИА Новости. По мнению Медведева, семеноводство сейчас – самая проблемная отрасль в России. Ее необходимо создавать заново. Премьер-министр поддержал идею самообеспечения России собственным семенным материалом. Для этого, по словам главы кабинета министров, нужно обязательно вложиться в уже существующие подпрограммы для свёклы и для картофеля.Также Дмитрий Медведев объяснил сенаторам почему при выборе между водой с газом или водой без газа, он всегда выбирает газировку."Не потому, что я такой большой поклонник воды с газом. Но я понимаю, что вода с газом как минимум проходила определенную обработку, а вода, которая без газа, вполне вероятно, что это вода из водопровода", — добавил российский премьер-министр.На качество воды в бутылках премьеру пожаловалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Медведев ее озабоченность подержал. Он высказался за то, чтобы к воде прилагались сертификаты о ее составе, а также, чтобы качество воды проверялось."Здесь есть чем позаниматься", — задумался Дмитрий Медведев.Он отметил, что если качество пищевой продукции – сугубо вкусовой вопрос, то это не компетенция Роспотребнадзора, а если под качеством понимать соблюдение нормативов и технических условий и ГОСТов, то тогда Роспотребнадзор от этого овпроса не должен отгребать."Если он с этим не справится, тогда мы решим судьбу и этого ведомства", — подчеркнул премьер.