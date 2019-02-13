Ольга Бузова тяжело болеет. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 не может работать, к ней на дом приезжают врачи, чтобы поставить на ноги. Медики запретили артистке выходить на сцену, поэтому Ольге пришлось отменить свое выступление, запланированное на 14 февраля.

Ольга Бузова тяжело болеет. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не может работать, к ней на дом приезжают врачи, чтобы поставить на ноги. Медики запретили артистке выходить на сцену, поэтому Ольге пришлось отменить свое выступление, запланированное на 14 февраля.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда "Дома-2" публикует много коротких видео, подробно рассказывая о своем недуге. Она принимает много лекарств, ест бульоны, пьет соки, а также ее регулярно посещают врачи. Медики пытаются восстановить ее голос (Бузова еле говорит, что хорошо слышно на видео) и делают капельницы.Однако пока их усилия не увенчались успехом. Так, 14 февраля, в День всех влюбленных, должна была выступить в Твери. Однако поющая ведущая вынуждена перенести концерт из-за тяжелой болезни. Ведущая "Дома-2" сделала заявление со слезами на глазах. "Мои хорошие, у меня реально сердце кровью обливается… Я очень надеялась, что я очень быстро пойду на поправку, но, к сожалению, как мы ни старались, как мы ни принимали всевозможные меры, к сожалению, концерт, который должен был состояться 14 февраля в Твери, нам придется перенести. Врачи просто не дают мне возможности… И нужно немножко больше времени, чтобы восстановиться", – объяснила Бузова.Она отметила, что свой концерт, запланированный на 14 февраля, состоится 22 марта. "Все билеты, которые вы приобрели, будут действительны. Я очень сильно прошу прощения. Я очень хотела встретить с вами и отметить этот замечательный праздник, но, к сожалению, сами видите, не все всегда происходит, как мы хотим…" – попросила прощения буквально шепотом из-за болезни и подкатывающих рыданий . Многочисленные подписчики пожелали поющей ведущей скорейшего выздоровления.