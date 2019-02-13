В Совете Федерации встречали делегацию правительства. Дмитрий Медведев приехал на традиционную встречу с сенаторами, чтобы обсудить совместную работу кабмина и верхней палаты парламента. Какие проекты сенаторов и министров могут уже совсем скоро изменить жизнь в России?

В Совете Федерации встречали делегацию правительства. Дмитрий Медведев приехал на традиционную встречу с сенаторами, чтобы обсудить совместную работу кабмина и верхней палаты парламента. Какие проекты сенаторов и министров могут уже совсем скоро изменить жизнь в России?Важнейшей темой встречи премьер-министра с членами Совета Федерации стала реализация национальных проектов. Тема большая и важная."Это огромная история и, естественно, эта работа будет регулярной, полноценной, по самым разным направлениям, с учетом того, что национальные проекты и реализация указа президента от 7 мая прошлого года — это собственно, та программа, на базе которой мы развиваем страну", — подчеркнул Дмитрий Медведев.То, как федеральный центр взаимодействует с регионами и муниципальными органами, тоже стало предметом особого обсуждения. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже употребила эмоционально окрашенное слово "вредные". Так она назвала некоторые попытки регулировать процессы в субъектах из центра. И за примером далеко ходить не пришлось. Сенаторы вспомнили о недавнем законопроекте Минпромторга о регулировании передвижной торговли."Если вы хотите так унифицировать, сделайте какие-то рекомендации регионам, — предложила Валентина Матвиенко. — Но пусть решает каждый регион, каждый парламент — делать ему развозную торговлю или не делать, делать ему ларьки или не делать, где их ставить. Зачем из Москвы это регулировать? Считаем это реальным вмешательством в компетенции региональных органов власти. Дошло до того, что начали ерничать, что возвращаемся в 1990-е, будем ларьки ставить. Но кто-то очень заинтересованно это продвигает"."Если правительство чего-то там даже перемудрило, давайте это все распишем, — предложил в ответ Медведев. – Все ведомства так или иначе отстаивают свою позицию. Законодатель вполне может сказать: знаете, коллеги, это так подробно регулировать не нужно. Мы считаем, что здесь достаточно сделать общую норму, в ряде случаев — отсылочные нормы. Такой подход я абсолютно разделяю".Качество многих российских товаров их, мягко говоря, совсем не устраивает. Но Роспотребнадзор критику парирует: мол, отвечает он только за безопасность продукции."У нас сегодня, к сожалению, не соблюдаются ГОСТЫ, технические условия, продукты пичкаются консервантами, добавками суррогатами из растительных масел и так далее. Наказание в Европе за фальсификат продовольственных продуктов, в Германии, например, 25 тысяч евро, если выявят продажу продукции с просроченным сроком. У нас — 30 тысяч на юридическое лицо, причем эти нормы не менялись с 2000-х годов, — продолжила задавать тон в разговоре Валентина Матвиенко. — Роспотребнадзор говорит: то они отвечают только за безопасность продукции, но не отвечают за качество. Надо определить все-таки, кто у нас отвечает за качество продовольствия"."Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований и соблюдение ГОСТов, технических условий, да, то тогда у меня другого варианта нет, это должно быть компетенция Роспотребнадзора. Если он с этим не справится, значит, тогда мы решим судьбу этого ведомства", — пообещал премьер-министр России.Внимание премьера сенаторы обратили и на проблему массовой продажи поддельной минеральной воды, которая появляется на полках под фирменными брендам.На встрече премьер отметил, что совместная работа кабмина и членов Совета Федерации будет продолжена. А ее результатом должны стать новые идеи и предложения, которые впоследствии превратятся в новые поручения и решения.