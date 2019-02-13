Литовский стартап о поиске собак через приложение, похожее на сервис для знакомств Tinder, кажется, вдохновил британских фермеров на создание похожей программы, только для подбора пар домашнему скоту.

Литовский стартап о поиске собак через приложение, похожее на сервис для знакомств Tinder, кажется, вдохновил британских фермеров на создание похожей программы, только для подбора пар домашнему скоту, сообщает британская телерадиокомпания BBC.В настоящий момент в базе приложения Tudder уже есть профили коров с 42 тысяч британских ферм. Работает программа по знакомому многим принципу Tinder – пользователю показывают профиль животного, который он может либо "лайкнуть", либо отказаться, нажав крестик.Проект сделан на основе базы данных популярного среди британских фермеров сайта Sell My Livestock Website для продажи и обмена домашним скотом. Портал существует с 2014 года, им пользуются работники как минимум трети всех британских ферм.Авторы приложения уже получили инвестиций на 3 миллиона фунтов.