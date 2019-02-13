После громкого
скандала с редактором шоу Кто хочет стать миллионером? Ильей Бером магистр Что? Где? Когда? слег с подскочившим
давлением. Из-за атаковавших его квартиру в Санкт-Петербурге журналистов Александр Друзь не может
даже вызвать врача.
После громкого
скандала с редактором шоу "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером магистр "Что? Где? Когда?" слег с подскочившим
давлением. Из-за атаковавших его квартиру в Санкт-Петербурге журналистов Александр Друзь не может
даже вызвать врача.
Обладатель приза "Бриллиантовая
сова" не открывает репортерам дверь. Представители СМИ толпятся и у парадной
магистра, и внутри дома.
Друзь согласился
пообщаться с корреспондентами только через дверь. "Мне мое здоровье дороже. Я
не хочу говорить об этой истории ни с кем, раскачивать эту историю не хочу. Она
и так в новостях на первом месте сейчас", – цитирует знатока сайт .
При этом Друзь
признался, что плохо себя чувствует. "У меня давление 180/90. Если вас
интересует мое состояние. Хотите моей смерти? А я не хочу", – заявил Александр
. Он сообщил, что уже принял таблетку и ждет ее действия. "Лежу в постели
и пытаюсь прийти в себя", – отметил игрок "Что? Где? Когда?".
По словам Александра
Друзя, в этой истории точку он поставить не может. "Буду ли я подавать в суд на
Бера за клевету, я пока не знаю", – заключил втянутый в скандал знаток.
Как писали
"Дни.ру", с разоблачением выступил в своем блоге главный редактор
телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он утверждает,
что в конце прошлого года Александр попросил его
заранее передать список вопросов и ответов для своей команды и пообещал долю в
выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где?
Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве
игрока, организатора турниров и функционера.