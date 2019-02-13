После громкого скандала с редактором шоу Кто хочет стать миллионером? Ильей Бером магистр Что? Где? Когда? слег с подскочившим давлением. Из-за атаковавших его квартиру в Санкт-Петербурге журналистов Александр Друзь не может даже вызвать врача.

После громкогоскандала с редактором шоу "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером магистр "Что? Где? Когда?" слег с подскочившимдавлением. Из-за атаковавших его квартиру в Санкт-Петербурге журналистов Александр Друзь не можетдаже вызвать врача.Обладатель приза "Бриллиантоваясова" не открывает репортерам дверь. Представители СМИ толпятся и у парадноймагистра, и внутри дома.Друзь согласилсяпообщаться с корреспондентами только через дверь. "Мне мое здоровье дороже. Яне хочу говорить об этой истории ни с кем, раскачивать эту историю не хочу. Онаи так в новостях на первом месте сейчас", – цитирует знатока сайт .При этом Друзьпризнался, что плохо себя чувствует. "У меня давление 180/90. Если васинтересует мое состояние. Хотите моей смерти? А я не хочу", – заявил Александр. Он сообщил, что уже принял таблетку и ждет ее действия. "Лежу в постелии пытаюсь прийти в себя", – отметил игрок "Что? Где? Когда?".По словам АлександраДрузя, в этой истории точку он поставить не может. "Буду ли я подавать в суд наБера за клевету, я пока не знаю", – заключил втянутый в скандал знаток.Как писали"Дни.ру", с разоблачением выступил в своем блоге главный редактортелепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он утверждает,что в конце прошлого года Александр попросил егозаранее передать список вопросов и ответов для своей команды и пообещал долю ввыигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где?Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качествеигрока, организатора турниров и функционера.