Журналист Александр Мельман упрекнул Тиграна Кеосаяна в излишнем преклонении перед Владимиром Путиным. Режиссер с претензией не согласился, он отметил, что на провластной риторике много не заработаешь.

Журналист Александр Мельман упрекнул Тиграна Кеосаяна визлишнем преклонении перед Владимиром Путиным. Режиссер с претензией несогласился, он отметил, что на провластной риторике много не заработаешь.Кеосаян отметил, что ему симпатичен сегодняшнийгосударственный курс. Он изнутри пытается сделать свое отечество чище, лучше и правильнее.По мнению режиссера, это лучше, чем просто умыть руки.Тигран отмечает, что находится на стороне действующегопрезидента не из-за каких-то корыстных целей. Дело в том, что политика Путинаему понятна и близка."Так я тебе открою тайну. Подброшу, так сказать, эксклюзив.Когда я был, как ты говоришь, "свободен" и вел оппозиционную программу, язарабатывал гораздо больше. Гораздо. Я не девочка, чтобы любить Путина. Мненравится курс. Он соответствует моим взглядам на будущее моей страны. Я Путина,к счастью или, к сожалению, лично не знаю, не вырос в Ленинграде…", – цитируетрежиссера .