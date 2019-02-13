Журналист Александр Мельман упрекнул Тиграна Кеосаяна в
излишнем преклонении перед Владимиром Путиным. Режиссер с претензией не
согласился, он отметил, что на провластной риторике много не заработаешь.
Журналист Александр Мельман упрекнул Тиграна Кеосаяна в
излишнем преклонении перед Владимиром Путиным. Режиссер с претензией не
согласился, он отметил, что на провластной риторике много не заработаешь.
Кеосаян отметил, что ему симпатичен сегодняшний
государственный курс. Он изнутри пытается сделать свое отечество чище, лучше и правильнее.
По мнению режиссера, это лучше, чем просто умыть руки.
Тигран отмечает, что находится на стороне действующего
президента не из-за каких-то корыстных целей. Дело в том, что политика Путина
ему понятна и близка.
"Так я тебе открою тайну. Подброшу, так сказать, эксклюзив.
Когда я был, как ты говоришь, "свободен" и вел оппозиционную программу, я
зарабатывал гораздо больше. Гораздо. Я не девочка, чтобы любить Путина. Мне
нравится курс. Он соответствует моим взглядам на будущее моей страны. Я Путина,
к счастью или, к сожалению, лично не знаю, не вырос в Ленинграде…", – цитирует
режиссера .