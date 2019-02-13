Актриса Яна Троянова встретила свой 46-й день рождения на Филиппинах, где сейчас снимается в шоу Последний герой. Актеры против экстрасенсов для канала ТВ-3. Корреспондент Дни.Ру выяснил подробдности.

Актриса Яна Троянова встретила свой 46-й день рождения на Филиппинах, где сейчас снимается в шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" для канала ТВ-3. Корреспондент "Дни.Ру" выяснил подробдности., ставшая ведущей проекта, живет в персональном бунгало с видом на море, а ее праздничное началось с вкуснейшего торта, который преподнес ей филиппинский персонал. Актрису поздравил и супруг – знаменитый режиссер Василий Сигарев, который проводит эти дни на далеком острове Палаван вместе с Яной и их маленькой собачкой Эми породы вест-хайленд-уайт-терьер.Всего в часе езды на лодке от их гостиницы в это время голодают и борются за выживание в экстремальных условиях два племени звезд отечественного кино и телевидения. Подробности их жизни телезрители узнают совсем скоро, 2 марта, когда на ТВ-3 стартует продолжение легендарного шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов".Напомним, – одна из самых эксцентричных и ярких молодых актрис. Она знакома зрителям по фильма "Волочок", "Кококо", Страна ОЗ", а в нашумевшем сериале "Ольга" она сыграда главную роль. Актриса отмечает, что навсегда покидать Россию она не собирается, но вот переждать зиму в теплых краях, да еще и поработать – идея отличная.