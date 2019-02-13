Яндекс запустил образовательный проект Практикум, а в Рунете появился очередной сервис по поиску пользователей ВКонтакте по фотографии. Подробности – в программе Вести.net.

"Яндекс" запустил образовательный сервис "Практикум". На этой платформе любой человек может удаленно освоить востребованную среди технологических компаний профессию. Пока в "Практикуме" доступны две профессии целиком: фронтенд разработчик и веб-разработчик, а также вводный курс по аналитике данных.Дальше выбор будет больше. Обещают добавить такие профессии как дизайнер интерфейса, специалист по нейросетям, дата-инженер, менеджер продукта и другие.В Рунете появился еще один новый сервис, который ищет пользователей "ВКонтакте" по фотографии. Он называется SearchFace, полностью бесплатный и, по словам авторов, работает на основе рукописной нейросети, в основе которой лежит база из 500 млн лиц пользователей социальной сети "ВКонтакте".При разработке сервиса был сделан упор на фото плохого качества и снимки с частично закрытым лицом, например в очках или масках или прикрытым рукой ртом. Подробности – в программе 33Live.Runet.