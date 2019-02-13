Следственные органы задержали 36-летнего директора частного приюта для престарелых людей Надежда в Перми.

Следственные органы задержали 36-летнего директора частного приюта для престарелых людей "Надежда" в Перми.Об этом общественность проинформировали в Следственном комитете России по Пермскому краю.Отмечается, что задержанный был помещен в изолятор временного содержания и в данное время в его отношении решается вопрос о мере пресечения.Мужчина и его 57-летняя соучастница, которая находится в розыске, обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.Проверка показала, что помещения приюта не соответствовали требованиям санитарии, услуги пенсионерам оказывались без медицинской лицензии, а сами постояльцы находились в истощенном состоянии. Пациентов "Надежды" пришлось эвакуировать в больницы и другие государственные социальные учреждения.