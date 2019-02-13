Следователи задержали первого подозреваемого по делу о приюте Надежда. Им стал ранее объявленный в розыск исполнительный директор учреждения. В настоящий момент его поместили в изолятор временного содержания, сообщает ГТРК Пермь.

Следователи задержали первого подозреваемого по делу о приюте "Надежда". Им стал ранее объявленный в розыск исполнительный директор учреждения. В настоящий момент его поместили в изолятор временного содержания, сообщает ГТРК "Пермь".Напомним, приют для престарелых организовали в частном коттедже в Перми. Во время спецоперации 6 февраля, которую совместно провели прокуратура, полиция и сотрудники Министерства социального развития края, в доме нашли 12 полностью истощенных стариков. Всех их эвакуировали, так как самостоятельно передвигаться никто из постояльцев не мог. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.