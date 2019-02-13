Госдума в первом чтении приняла законопроект об автономной работе Рунета. За проголосовали 334 депутата, против — 47.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об автономной работе Рунета. "За" проголосовали 334 депутата, "против" — 47. По словам авторов, их инициатива поможет защитить российский сегмент глобальной Сети в случае технических сбоев или хакерских атак.Сенатор Андрей Клишас и другие создатели законопроекта подчеркнули, что все деньги на его исполнение уже заложены в бюджет и дополнительных расходов не потребуется. При этом законопроект еще предстоит доработать, передает телеканал "Россия 24". В частности, к обсуждению планируется привлечь экспертов, учесть замечания правительства и представителей отрасли, а также изучить зарубежный опыт.