Все действующие в России договоры долевого строительства должны быть выполнены. Гражданам надо позволить активнее участвовать в градостроительных планах властей, для заемщиков в сложной ситуации можно ввести ипотечные каникулы. Это лишь некоторые из заявлений Владимира Путина в Татарстане. Президент встречался с представителями общественности, чтобы обсудить нацпроект Жилье и городская среда.
Все действующие в России договоры долевого строительства должны быть выполнены. Гражданам надо позволить активнее участвовать в градостроительных планах властей, а для заемщиков в сложной ситуации можно ввести ипотечные каникулы. Это лишь некоторые из заявлений, сделанных Владимиром Путиным в Татарстане. Президент встречался с представителями общественности, чтобы обсудить нацпроект "Жилье и городская среда". Этому проекту посвящено расширенное заседание президиума Госсовета, которое глава государства собрал в наукограде Иннополис. Как будут кардинально менять жилищные условия россиян?
Удачный проект, по подобию которого теперь по всей стране будут реконструировать старые советские ДК: здание построено в 1938 году, но после капитального ремонта превратилось в многофункциональный культурно-спортивный центр.
Любимое место отдыха горожан — здесь и театральная сцена, и бассейн, и зал, в котором чествуют спортсменов. Уникальную команду "КамАЗ-мастер", которая только что с очередной победой вернулась из Перу, сегодня поздравил президент.
Генеральный директор "КамАЗа" здесь же, в культурном центре "Московский", ведет встречу президента с общественностью — своеобразные публичные слушания по проблемам и перспективам развития ЖКХ.
"Мы намерены обеспечить реальную связь с населением нашей страны по исполнению нацпроектов, которая будет заключаться не в тех цифровых показателях, о которых мы говорим, а именно в том, как люди относятся к этой работе", — говорит Сергей Когогин.
Обратная связь, которая помогает власти организовать жилищно-коммунальное хозяйство страны.
"Нужно, чтобы это все заработало как хорошие часы, чтобы были сложены механизмы, инструменты достижения поставленных целей, — говорит президент. — Крайне важно наладить совместную работу между федеральным центром, регионами и муниципальным уровнем и, разумеется, теми, кто непосредственно задействован в реализации всех этих проектов. Это общественные организации, прежде всего, бизнес, профессиональная среда, профессиональные сообщества. Нам нужно всем объединять усилия".
Это касается каждого. Государство держит под обязательным контролем жилищное строительство — его темпы только растут — и ипотеку, чтобы проценты по ней, наоборот, не увеличивались. Многих нынешние ставки пугают.
"Это прогнозируемая ситуация, — говорит Путин. — Правительство исходило из того — и я, в целом, склонен думать, что так оно и будет, — что это будет разовое явление и краткосрочное. Другие публикации — они, конечно, все имеют право на существование, — но я вам изложил сейчас официальную точку зрения правительства Российской Федерации. Пока нет оснований полагать, что будет что-то иначе".
ЖКХ — за этой аббревиатурой, кажется, скрывается все на свете. Вот спрашивают про интерактивный музей на основе одного из немногих оставшихся сверхзвуковых авиалайнеров — к нему ведь нужно пристроить здание.
"Сейчас мы в Казани реализовали блестящий проект, фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил, сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы, вот просто здорово! — говорит Путин. — Так почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет? Единственное, на что хотел бы обратить внимание: бывшего председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина как-то спросили, сколько стоит Ту-144. Он подумал и сказал: это знаю только я, но я никому не скажу. Я к чему это говорю: к тому, чтобы и реализация вашего проекта была в рамках здравого смысла.
Встреча идет несколько часов, и участвуют в ней не только профессионалы.
"Мой родной город Вологда реализует сегодня очень резонансный проект обустройства набережной, когда в историческом центре города реку просто заливают в бетон, спиливают деревья. И жители против, и эксперты, и градозащитники, но нас не слышат, и таких ситуаций много, когда люди не могут ни на что повлиять", — говорит архитектор, специалист по соучаствующему проектированию программы развития общественных пространств Надежда Снигирева.
"Когда учитывается мнение граждан, причем на первом этапе, то, конечно, это совсем другое настроение у людей создает. И есть еще одно обстоятельство: люди чувствуют себя соучастниками этого процесса, они по-другому начинают относиться к конечному результату. Это к чему ведет — к более бережному отношению", — говорит президент.
Инфраструктура прежде всего должна быть удобной для жизни людей, начиная от дизайна помещений и заканчивая вывозом мусора — в этой сфере нет мелочей.
"Эта проблема росла десятилетиями, просто на нее никогда никто не обращал внимания. Никогда не было у нас, не создавалось никакой индустрии переработки, никогда, и нигде такого в стране не было, в Советском Союзе не было, никогда — просто сваливали, и все! Она стала просто очень острой, и государство обязано обратить на это внимание. Важно, чтобы тарифы не росли", — говорит президент.
От комфортной городской среды — до проблемы обманутых дольщиков. От недобросовестных застройщиков страдают целые коллективы, жалуется тренер хоккейной команды, для которой никак не закончат стадион.
- Я как бывший хоккеист говорю Вам: помогите как хоккеист хоккеисту!
"Ну, хоккеист я еще тот — я все-таки занимаюсь сейчас другой работой. Потом, может быть, попозже перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы. Но мы помогаем из федерального уровня и будем продолжать эту работу дальше — даже сомнений быть не может. А, кстати говоря, переход на новую систему финансирования отрасли — он связан как раз именно с тем, чтобы прекратить безобразия, связанные с появлением обманутых дольщиков. Лучше уж потратить сейчас и перейти на цивилизованную банковскую систему расчетов и банковскую систему гарантий. Если мы этого не сделаем, цивилизованной работы никогда не будет. И всегда будут появляться такие люди, как вы. Нам нужно просто в принципе искоренить такую возможность!" — говорит президент.
В Татарстане сейчас строительный бум — возводят целые населенные пункты, впервые со времен Советского Союза.
Это Иннополис — самый молодой город страны. Построен с нуля по всем современным архитектурным канонам. Создатели старались использовать самые лучшие материалы и самые продвинутые технологии. Инновации — даже в самом названии.
Президенту показывают макеты, на которых видно, как будет дальше идти строительство. Российские губернаторы здесь уже третий день — погружались в жилищно-коммунальную теорию на семинарах, на практике смотрели, как работают системы интеллектуального дома. Итог — сегодняшнее расширенное заседание президиума Госсовета.
Такой формат — когда губернаторы заранее готовятся, всесторонне изучая тему — может быть гораздо полезнее и продуктивнее. Предметный разговор и немедленное — прямо на заседании — принятие решений.
"Развивая наши города, осваивая новые территории, необходимо стимулировать такую застройку, которая отвечала бы всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. И так называемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник, детских садов — они никому не нужны!" — говорит Путин.
Национальный проект "Жилье" сегодня, кажется, проработан досконально. Идеи и пожелания записаны, и главы регионов теперь будут последовательно воплощать их в жизнь.
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