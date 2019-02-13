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<a href="http://33live.ru/novosti/13-02-2019-zashhita-dolshhikov-utilizaciya-musora-i-gorodskaya-sreda-o-chem-govoril-prezident-v-kazani.html" target="_blank">Защита дольщиков, утилизация мусора и городская среда: о чем говорил президент в Казани</a> - Все действующие в России договоры долевого строительства должны быть выполнены. Гражданам надо позволить активнее участвовать в градостроительных планах властей, для заемщиков в сложной ситуации можно ввести ипотечные каникулы. Это лишь некоторые из заявлений Владимира Путина в Татарстане. Президент встречался с представителями общественности, чтобы обсудить нацпроект Жилье и городская среда.