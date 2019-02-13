Чем ближе украинские выборы, тем больше беспокойство в рядах президента Петра Порошенко. Глава государства стремительно теряет популярность и не в состоянии противостоять новой звезде украинского политического небосклона – актеру Владимиру Зеленскому. В Киеве представили шокирующие результаты последнего соцопроса.

Чемближе украинские выборы, тем больше беспокойство в рядах президентаПетра Порошенко. Глава государства стремительно теряет популярность и нев состоянии противостоять новой звезде украинского политическогонебосклона – актеру Владимиру Зеленскому. В Киеве представили шокирующиерезультаты последнего соцопроса.Свежиеданные социологических опросов привел депутат Верховной рады от БлокаПетра Порошенко Сергей Лещенко. Исследователи из агентства Greenberg Quinlan Rosner Research зафиксировали ошеломляющий рост рейтинга Зеленского.Поданным социологов, комика готовы поддержать почти треть избирателей -28%. Если динамика рейтинга Зеленского сохранится на прежнем уровне, тоюмористу вполне по силам решить судьбу президентского кресла в первомтуре.других кандидатов все гораздо хуже. После Зеленского с большим отрывомследует президент Петр Порошенко с рейтингом 18%. Юлия Тимошенко,которая долгое время была в лидерах президентской гонки, откатилась натретье место: за "оранжевую принцессу" готовы проголосовать 15%избирателей.Подавляющеепреимущество , по словам Лещенко, фиксирует и Киевскиймеждународный институт социологии. По словам депутата, тамошниеисследователи прогнозируют результат юмориста в 27%.При этом еще в конце января социологи давали 19% голосов, а рейтинг Петра Порошенко фиксировался на уровне 15-17%.Выборыпрезидента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На высшийгосударственный пост претендуют 30 человек. О желании побороться запрезидентское кресло Зеленский заявил в новогоднем обращении кгражданам. Сейчас он составляет предвыборную программу.