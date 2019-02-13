Чем
ближе украинские выборы, тем больше беспокойство в рядах президента
Петра Порошенко. Глава государства стремительно теряет популярность и не
в состоянии противостоять новой звезде украинского политического
небосклона – актеру Владимиру Зеленскому. В Киеве представили шокирующие
результаты последнего соцопроса.
Чем
ближе украинские выборы, тем больше беспокойство в рядах президента
Петра Порошенко. Глава государства стремительно теряет популярность и не
в состоянии противостоять новой звезде украинского политического
небосклона – актеру Владимиру Зеленскому. В Киеве представили шокирующие
результаты последнего соцопроса.
Свежие
данные социологических опросов привел депутат Верховной рады от Блока
Петра Порошенко Сергей Лещенко. Исследователи из агентства Greenberg Quinlan Rosner Research зафиксировали ошеломляющий рост рейтинга Зеленского.
По
данным социологов, комика готовы поддержать почти треть избирателей -
28%. Если динамика рейтинга Зеленского сохранится на прежнем уровне, то
юмористу вполне по силам решить судьбу президентского кресла в первом
туре.
У
других кандидатов все гораздо хуже. После Зеленского с большим отрывом
следует президент Петр Порошенко с рейтингом 18%. Юлия Тимошенко,
которая долгое время была в лидерах президентской гонки, откатилась на
третье место: за "оранжевую принцессу" готовы проголосовать 15%
избирателей.
Подавляющее
преимущество , по словам Лещенко, фиксирует и Киевский
международный институт социологии. По словам депутата, тамошние
исследователи прогнозируют результат юмориста в 27%.
При этом еще в конце января социологи давали 19% голосов, а рейтинг Петра Порошенко фиксировался на уровне 15-17%.
Выборы
президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На высший
государственный пост претендуют 30 человек. О желании побороться за
президентское кресло Зеленский заявил в новогоднем обращении к
гражданам. Сейчас он составляет предвыборную программу.