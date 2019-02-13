В своем Stories в Instagram жена звезды Мажора Агата Муцениеце рассказала, что застала его за просмотром программы Давай поженимся!. По ее словам, Павел Прилучный сделал признание о своей следующей возлюбленной.

В своем Stories в Instagram жена звезды "Мажора" Агата Муцениеце рассказала, чтозастала его за просмотром программы "Давай поженимся!". По ее словам, ПавелПрилучный сделал признание о своей следующей возлюбленной.Актер с юмором объяснил супруге, почемусмотрит это шоу. Муцениецепредположила, что Павла могла завоевать актриса Лариса Гузеева.Объясняяжене причины, по которым он включил передачу, заверил, что соведущаяРозы Сябитовой может стать его новой пассией. Агата решила выложить забавнуюсемейную сцену в свой микроблог."Друзья, выхожу я из душа, а Пашка залипает на передаче "Давай поженимся!".С каких пор это твоя страсть… Завоевала тебя Гузеева?" – спросила актриса мужа. "Да,не могу оторваться… Это моя следующая пассия после тебя!", – ответил супругеПавел Прилучный. На это Агата с улыбкой пожелала своему благоверномуудачи. Затем супруги начали дурачиться и комментировать шоу.Напомним, что после того, как в СМИ появиласьинформация о рукоприкладстве в семье Прилучных, 29-летняя АгатаМуцениеце заявила, что журналисты забыли написать, что муж избил ее досмерти, и вообще она находится в коме. Сам ситуацию не комментировал.Как писали "Дни.ру", накануне новогоднихпраздников в СМИ появилась новость о том, что пиар-менеджер актрисы позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избилсупругу и запер ее дома. Позже женщина отказалась от своих слов.