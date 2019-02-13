Он до смерти избил сожительницу

Он до смерти избил сожительницуВ Гусь-Хрустальном вынесли приговор преступнику, найденного у Румынии. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.С 2013-го года Арсений жил в доме женщины в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района, между возлюбленными возникали ссоры. Арсений был недоволен тем, что его подруга часто выпивает.В марте 2015 года сожители помогали соседке в ремонте, вместе пили алкоголь, а вечером вернулись домой и в очередной раз поругались. Женщина стала упрекать мужчину в том, что он мало зарабатывает. Арсений начал избивать потерпевшую, она несколько раз падала и ударялась о металлические предметы. 38-летняя женщина получила тяжёлую черепно-мозговую травму. На утро, обнаружив подругу мертвой, мужчина убежал.Арсения объявили в федеральный розыск, а потом и в международный розыск. По каналам Интерпола выяснилось, что Арсений живет в Румынии, где его задержали в августе прошлого года. Мужчина во всем признался.Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Матери потерпевшей он должен выплатить моральный ущерб в размере 400 тысяч рублей.