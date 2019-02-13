Общий материальный ущерб составил около 30 тысяч рублей

Общий материальный ущерб составил около 30 тысяч рублейВ Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в краже и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В феврале прошлого года 21-летний парень проник в чужую квартиру, украл изделия из хрусталя, после чего скрылся.Спустя несколько недель молодой человек напал на женщину, выхватил из кармана её куртки мобильный телефон и убежал.Общий материальный ущерб составил около 30 тысяч рублей.Правоохранители задержали ранее судимого за аналогичные преступления гусевчанина. Похищенное имущество он успел продать, а деньги потратить на личные нужды.Уголовное дело направлено в суд.